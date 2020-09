Peter Wesjohann.

Geflügel-Marktführer Wiesenhof will seine Schlachtreste wieder stärker zur Umwandlung in Lkw-Kraftstoff nutzen. Allerdings müsse die Politik nachhaltigen Bio-Sprit dafür wirtschaftlich attraktiver machen, sagte der Chef des Wiesenhof-Mutterkonzerns PHW, Peter Wesjohann.



Mit seiner heutigen Anlage könnte PHW den Angaben zufolge etwa 36.000 bis 40.000 Tonnen Bio-Kraftstoff jährlich herstellen. Würde diese Menge vollständig genutzt, ließen sich so bis zu 85.000 Tonnen CO2 einsparen.