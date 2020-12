Das Lohnwachstum in den Branchen hängt der Studie zufolge mit dem jeweiligen Produktivitätswachstum zusammen. Beschäftigte mit Spezialwissen, in Branchen mit Tarifbindung und in kapitalintensiven Sektoren profitierten davon am meisten. In arbeitsintensiven Zweigen wie im Gesundheitswesen oder Einzelhandel werde die Produktivität jedoch nur halb so sehr wachsen wie im Verarbeitenden Gewerbe und der Chemie- und Elektroindustrie.