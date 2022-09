Ost und West: Lohnunterschied steigt wieder

In Westdeutschland lag 2021 in Hamburg der Durchschnittsjahreslohn mit 62.506 Euro am höchsten und in Schleswig-Holstein am niedrigsten mit 49.005 Euro. In Nordrhein-Westfalen betrug der Durchschnittslohn 54.559 Euro, in Berlin 55.946 Euro, in Niedersachsen 50.809 Euro.