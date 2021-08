Wegen des Lokführerstreiks soll am Mittwoch und Donnerstag nur ungefähr jeder vierte geplante Fernzug bei der Deutschen Bahn fahren. Beim Regionalverkehr werde das ebenfalls sehr eingeschränkte Angebot regional sehr stark schwanken, teilte das Unternehmen am Dienstag in Berlin mit.



Auf bahn.de rief das Unternehmen auf, nicht zwingend notwendige Fernreisen am 11. und 12. August zu verschieben. Dort finden sich auch Erstattungsformulare.



Der Ersatzfahrplan für den Fernverkehr ist in der Fahrplanauskunft auf bahn.de und in der App DB Navigator für bestimmte Regionen bereits abrufbar (Stand: 16:30 Uhr).