Der zweite Streik der Lokführergewerkschaft GDL in diesem Monat wird auch am heutigen Dienstag große Teile des Bahnverkehrs lahmlegen. Die Deutsche Bahn meldete am Morgen auf ihrer Internetseite, dass im Fernverkehr jeder dritte Zug fahren solle. Im Regional- und S-Bahnverkehr sollen erneut rund 40 Prozent der Züge verkehren.