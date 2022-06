Airlines bieten teilweise einen Check-in am Vorabend des Fluges an, um den Andrang zu Spitzenzeiten zu reduzieren. Dies ist beim Ferienflieger Condor etwa an den Flughäfen Frankfurt und Düsseldorf am Wochenende umsonst. Dies gilt für den gesamten Sommer bis Oktober, wie eine Condor-Sprecherin sagt. "Das wird viel genutzt und die Kunden nehmen das stark an."