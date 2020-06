Kranich fliegt weiter - Probleme bleiben

Gigantische Verluste müssen verkraftet werden. Die Folgen der Corona-Pandemie dauern länger als gedacht. Die Normalität kehrt nur langsam zurück. Nachhaltig verändern wird sich das Reiseverhalten. Videokonferenzen haben sich in Homeoffice-Zeiten bestens bewährt. Die von der Krise gebeutelten Unternehmen sparen zu allererst bei ihren Geschäftsreisen. Wer nicht fliegen muss, bleibt am Boden und trifft den Kollegen in Chicago via Computer. Das wird auch nach Corona so bleiben und eine Herausforderung für alle Fluggesellschaften, allen voran in Deutschland die Lufthansa.