So will Konzernchef Carsten Spohr die Lufthansa in die Lage versetzen, "zu alter finanzieller Stabilität" zurückzukehren und die Bilanz zu stärken. Dabei sei klar, dass man den Großteil der Erlöse für die Rückzahlung der staatlichen Stabilisierungsmaßnahmen nutzen werde. "Denn - und das haben wir immer wieder betont - wir finanzieren uns lieber am Kapitalmarkt als beim Steuerzahler", so Spohr am Dienstag.