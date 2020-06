Ziegler: Besonders kritisch ist es für Pilotinnen und Piloten. Sie sind ja auf das Fliegen festgelegt. In einer weltweiten Branchenkrise ist da ein Wechsel natürlich nicht so einfach möglich. Da herrscht Panik. Die Piloten haben ja schon von sich aus angeboten, auf 45 Prozent ihres Gehalts zu verzichten für einen gewissen Zeitraum. Interessant zu sehen, wie diese Berufsgruppe nun zu Konzessionen bereit ist.



Boden- und Kabinenpersonal hätte sicherlich Chancen in der Hotellerie. Aber auch dort ist man ja von der Corona-Krise betroffen. Also, das ist auch keine unmittelbare Alternative.