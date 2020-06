Zitterpartie um Rettungsplan

Mit 79 Jahren hat Heinz-Hermann Thiele eine Lebensphase erreicht, in der sich viele Altersgenossen lieber auf so etwas wie Rosenzüchten konzentrieren. Ablenkung gäbe es für ihn schließlich genug. Beispielsweise besitzt Thiele in Uruguay eine große Farm mit Schafen und mehr als 10.000 Rindern. Aber statt auf gemütlichen Rückzug zu setzen, startet der Unternehmer in dieser Woche einen beispiellosen Wirtschaftskrimi.