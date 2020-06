Passiert das gerade wirklich alles? Ich bin sicher, Carsten Spohr, der Lufthansa-Chef, hofft immer noch, dass er das alles nur träumt. Fast alle Maschinen am Boden. Fluggäste, die man fast per Handschlag begrüßen kann - so wenige sind es - und Millionen, die seine Airline täglich an Liquiditätsreserven verliert.