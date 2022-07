Streik zur Unzeit : Verdi lässt die Muskeln spielen 

Die Lufthansa kommt bei ihrem Tarifvorschlag am Ende auch auf ein Plus von 9 bis 11 Prozent. So weit liegen die Positionen also gar nicht auseinander, auch bei den noch strittigen Laufzeiten des neuen Tarifvertrags werde man sich in der kommenden Woche einigen können, so die Lufthansa. Das macht Hoffnung.