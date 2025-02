Luftverkehr: Fliegen in Deutschland bleibt teuer

In der Tat hat sich der deutsche Luftverkehr längst nicht so gut von Corona erholt, wie der in anderen europäischen Ländern. So verbuchte Deutschland 2024 nur 84 Prozent der Flugbewegungen im Vergleich zum Vor-Corona-Niveau. Spanien liegt bei 107 Prozent, Griechenland bei 118 Prozent. In diesen Ländern wird also mehr geflogen als vor der Pandemie.