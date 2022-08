Beim Bodenverkehrsdienstleister Aviapartner in Düsseldorf und Hannover werden die Gehälter demnach ab Montag um 300 Euro erhöht. Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt am Main erhalten die Beschäftigten der Fraground demnach rückwirkend ab 1. Juli bis zu 14 Prozent mehr sowie eine finanzielle Anerkennung in Höhe von 700 Euro für die aktuelle Belastung im Luftverkehr.