Auch oberirdisch richten die Nager reichlich Schäden an: Sie zerfressen die Schutzplanen auf den Silos, nisten in der bereits geernteten Grassilage – das Futter verschimmelt, wird unbrauchbar. Fachleute haben einen Verlust von drei Euro pro Maus ermittelt, wenn Bauern mit Silage füttern. So wie Bauer Hanken müssen auch andere Landwirte Futter zukaufen und können nur zuschauen, wie die Feldmäuse ihre Lebensgrundlage zerstören.