In Mecklenburg-Vorpommern ist beispielsweise noch der Zugang für Tagestouristen ohne Nachweis einer Reservierung in einem Hotel, Ferienwohnung oder Campingplatz verboten. Das könnte für die Menschen aus den Länder wichtig sein, in denen in den kommenden Wochen die Ferien beginnen. Als nächstes sind Brandenburg sowie Berlin und Hamburg am 25. Juni dran.