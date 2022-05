Arbeitswelt : SAP führt konferenzfreien Freitag ein

Der legere "Casual Friday" entstand ursprünglich in den USA und setzte sich bis heute in vielen Unternehmen auf der Welt durch. Der neueste Schrei könnte aus Walldorf kommen. Dort führt die Softwareschmiede SAP ab dieser Woche den "Focus Friday" ein. Der steht für einen möglichst konferenzlosen Freitag. Cawa Younosi, der SAP-Personalchef für Deutschland schrieb in einem Brief an die Beschäftigten in Walldorf und an anderen Standorten des Konzerns in Deutschland: