Metall- und Elektroindustrie: Einigung in Tarifverhandlungen

In der deutschen Metall- und Elektroindustrie sind weitere Warnstreiks vom Tisch. Die Gewerkschaft IG Metall hat sich mit den Arbeitgebern in einer nächtlichen Sitzung in Hamburg auf einen Pilotabschluss für die Metall- und Elektroindustrie geeinigt. Zu der Branche gehören unter anderem der Maschinenbau und die Autoindustrie. Details wollen die Tarifparteien in einer Pressekonferenz vorstellen.