Meyer Werft: Worum es bei der Rettung des Schiffbauers geht

Seit Wochen wird über die Zukunft der Meyer Werft spekuliert. Im Gespräch ist ein staatlicher Rettungsplan. An einer Betriebsversammlung am Unternehmenssitz in Papenburg im Emsland nehmen vor diesem Hintergrund Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD ) teil. Antworten auf die wichtigsten Frage rund um die Krise des Traditionsunternehmens.