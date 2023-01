Damit ist Berlin in Sachen Preisanstieg Spitzenreiter unter den zehn größten deutschen Städten. Aber in allen Metropolen ist Umziehen teuer geworden. Die Preise für neue Mietverträge sind in den vergangenen 20 Jahren stärker gestiegen als die Inflation - sie liegt für den Zeitraum bei 42 Prozent. Die Mieten beziehen sich auf Wohnungen in Bestandsgebäuden, also keine Neubauten oder Erstvermietungen.