Mieten: Preisschere beim Wohnen geht weiter auseinander

Die Mieten steigen unaufhörlich. Das ist seit Jahren besonders in Ballungsgebieten zu beobachten. Geringverdiener werden inzwischen finanziell deutlich mehr durch die hohen Preise fürs Wohnen belastet als gut betuchte Mieterinnen und Mieter. Das geht aus einer Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) in Wiesbaden hervor.

Laut Deutschem Mieterbund gibt es in Deutschland rund 21 Millionen Mieterhaushalte. Davon sind über ein Drittel deutlich durch Wohnkosten überlastet. 4,3 Millionen Haushalte zahlen zwischen 30 und 40 Prozent ihres Einkommens. 3,1 Millionen Haushalte zahlen für Kaltmiete und Heizkosten sogar mehr als 40 Prozent ihres Einkommens.

Wer eine Wohnung sucht, hat es vor allem in Großstädten schwer. Aus Mangel an Alternativen erklären sich Mieter bereit, überhöhte Preise zu zahlen.

Mietanteil bei Ärmeren steigt

Laut BiB mussten Personen mit hohem Einkommen in den Jahren 1990 bis 2020 nur einen moderaten Anstieg des Mietanteils am Gesamteinkommen hinnehmen. Deutlich mehr werden Menschen mit niedrigerem Einkommen zur Kasse gebeten. Hiervon betroffen sind vor allem diejenigen, die im Ausland geboren sind und in den vergangenen Jahren nach Deutschland gekommen sind, teilte das BiB mit.