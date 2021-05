Die Reiselust der Deutschen wächst von Tag zu Tag. Die Inzidenzzahlen sinken und der heimische Frühling lässt mit einem kalten April und einem verregneten Mai auf sich warten. Kein Wunder also, dass die Anzahl der Flugbuchungen steigt. Schließlich wächst die Lust auf Sonne und Leichtigkeit in der trüben Corona-Zeit. Also ab in den Flieger und nichts wie weg. Doch dieses Jahr erleben Passagiere am Flughafen oft eine böse Überraschung bei ihrer Mietwagenfirma.