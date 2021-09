Angesichts dessen nimmt die Debatte darüber, ob Vermögende an den Kosten der Pandemie beteiligt werden sollten, kurz vor der Bundestagswahl an Fahrt auf. Nicht nur SPD-Kanzlerkandidat Scholz wirbt in seinem Wahlprogramm damit, eine Vermögenssteuer einzuführen. Auch Die Linke und Bündnis90/Die Grünen sprechen sich dafür aus.