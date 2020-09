Peter Altmaier (CDU), Bundeswirtschaftsminister. Archivbild

Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Mit einem beispiellosen Hilfspaket unterstützt der Bund Familien, Mieter, Beschäftigte, Selbstständige und Unternehmen in der Corona-Krise. Das Kabinett beschloss, wie aus Regierungskreisen berichtet wird, gleich mehrere große Schutzschirme und umfangreiche Rechtsänderungen. Dafür wird ein Nachtragshaushalt mit einer Neuverschuldung von rund 156 Milliarden Euro notwendig.



Damit die Hilfen rasch ankommen, soll im Schnellverfahren bereits am Mittwoch der Bundestag, am Freitag der Bundesrat den Maßnahmen zustimmen.