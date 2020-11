Der Industriekonzern Thyssenkrupp will in den kommenden drei Jahren fast doppelt so viele Stellen streichen wie bislang geplant. Zusätzlich zu dem im Mai 2019 angekündigten Abbau von 6.000 Stellen sollen nun 5.000 weitere Jobs wegfallen, wie Thyssenkrupp bei Vorlage der Bilanz des Geschäftsjahrs bis Ende September mitteilte. Personalvorstand Oliver Burkhard erklärte: