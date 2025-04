195 Millionen Althandys laut Bitkom in deutschen Haushalten

Die Menschen in Deutschland haben einer Umfrage zufolge noch immer Millionen alte Handys in ihren Schubladen, die sie nicht mehr benutzen. Auf Basis einer Befragung von 1.004 Menschen in Deutschland schätzte der Digitalverband Bitkom, dass die Bürger 195 Millionen ausrangierte Handys behalten haben. Das sind weniger als noch vor drei Jahren, damals waren 210 Millionen Alt-Handys geschätzt worden.