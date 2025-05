Weniger Fachkräfte durch Mindestlohn?

Sägen, hämmern, schrauben - Zimmerer-Azubi Mattes Carstens hat sich für ein klassisches Handwerk entschieden. Aktuell arbeitet er mit seinen Kollegen an der Holzverkleidung eines neuen Gebäudes bei Wiesbaden. Vor seinem Ausbildungsbeginn im letzten Jahr half er noch auf Baustellen aus - oft für den Mindestlohn. In seiner Ausbildung verdient er zwar vorerst weniger, doch ihn überzeugte neben dem deutlich höheren Gehalt nach der Lehre, "dass ich eine gewisse Jobsicherheit habe, hinten raus".

Noch zwei Jahre - dann hat Mattes Carstens seinen Abschluss in der Tasche. In Deutschland kann das jedoch ein immer größerer Teil der jungen Menschen nicht von sich behaupten.

Immer mehr Menschen ohne Berichtsabschluss

Mit Sorge betrachtet man am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) den Trend: "Die Zahl der jungen Menschen ohne Berufsausbildung ist in Deutschland seit vielen Jahren gestiegen - mittlerweile auf 13 Prozent", beschreibt IAB-Forscher Enzo Weber die Situation.

Nach dem Abitur eine Ausbildung statt Studium? Die Entwicklungschancen gerade in den Handwerksberufen sind vergleichsweise gut.

Einen Grund für den Trend sieht Weber im Mindestlohn. Dieser hebe "die niedrigsten Löhne, also gerade von den Jobs, die oft auch keine Qualifikation erfordern".

Und damit steigt der Anreiz, schnell in einen Helferjob zu gehen, in dem man dann auch schon ganz ordentliches Geld verdienen kann.

Solche Jobs ziehen einige dann einer mehrjährigen Berufsausbildung mit vorerst niedrigeren Gehältern vor. Gleichzeitig senkt der Mindestlohn laut Weber jedoch die Lohnungleichheit und schmälert den Niedriglohnbereich, was positive Effekte seien.

Neben dem Mindestlohn ist es vor allem die Zuwanderung junger Menschen ohne formale Qualifikation, die die Zahl der Menschen ohne Berufsausbildung steigen lässt. Ihre Abschlüsse werden oft nicht anerkannt und die Integration in den Arbeitsmarkt verläuft nur schleppend. Zentral ist außerdem, dass sich weiterhin viele Menschen für ein Studium statt einer Ausbildung entscheiden, da dieses als attraktiver wahrgenommen wird.

Trend verschärft den Fachkräftemangel

