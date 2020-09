Alles andere als gute Nachrichten in Zeiten, in denen ganze deutsche Branchen, wie etwa die Autoindustrie, unter enormem Veränderungsdruck stehen. Dort wird gerade am sichtbarsten, was ausländischer Erfindergeist und konsequente Innovationsstrategien bedeuten. Der Mittelstand sollte schnellstmöglich umdenken, denn technologischer Vorsprung ist kein von Gott gegebenes deutsches Privileg, sondern das Ergebnis harter Arbeit und Ausgaben an der richtigen Stelle.