Das erwartet die deutsche Wirtschaft von Schwarz-Rot

Beim Zukunftstag des Mittelstands macht der deutsche Mittelstand klar, was er von der nächsten Bundesregierung fordert. Welche Themen bewegen Unternehmerinnen und Unternehmer – und was steht für sie auf dem Spiel?

Es wird ganz schön heiß in der Werkstatt der Gießerei Fitscher Guss im Zentrum von Oberhausen. So heiß, dass die Beschäftigten nur in Schutzanzügen arbeiten können, wenn die hunderte Grad heiße Kupfergusslegierung in die Form gegossen wird.