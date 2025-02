Mobilität wird immer teurer - besonders für Autofahrer

Wer in Deutschland von A nach B kommen möchte, muss immer tiefer in die Tasche greifen. Gestiegene Preise bei der Kfz-Versicherung, teure Reparaturen, Anschaffung und Unterhalt eines Fahrzeugs, die Spritpreise oder Kosten an der Ladesäule fürs E-Auto - Autofahren ist deutlich teurer geworden. Wer einen Neu- oder Gebrauchtwagen kauft, muss aktuell rund sechs Prozent mehr bezahlen als noch vor einem Jahr.