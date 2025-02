Moore zur Klimarettung? Eine Chance für Klima und Industrie

Trockene Moorflächen setzen Unmengen an CO2 frei. Für sieben Prozent aller Treibhausgasemissionen in Deutschland sind sie verantwortlich. Ihre Wiedervernässung könnte beim Klimaschutz helfen.

Früher legte man Moore trocken, um Torf abzubauen oder Äcker anzulegen. Doch dadurch werden riesige Mengen an Treibhausgasen frei. Um Kohlenstoff zu speichern, sollen Moore wieder vernässt werden.

Klimaschutz mit wirtschaftlichem Mehrwert

Das Ziel: Geeignete Pflanzen in sogenannten Paludikulturen - wirtschaftlich genutzte nasse Moorflächen - anzubauen und zu verwerten. Moorforscherin Franziska Tanneberger vom Greifswald Moor Centrum erklärt, wie es geht:

In den meisten Fällen muss man nur die Entwässerung im trockengelegten Moor stoppen. Binnen zwei bis drei Jahren siedeln sich typische Moorpflanzen an. Fast alle kann man industriell verwerten.

Feuchtgebiete, wie Moore, sind wichtige CO2-Speicher. Europa will bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent werden - ohne renaturierte Moore wird das nicht zu schaffen sein.

Moore als Chance für das Klima

Wenn sich Paludikultur rechnet, profitiert auch das Klima - und da besteht dringender Handlungsbedarf. Sind sie intakt, nehmen Moore Kohlenstoffdioxid auf und lagern den Kohlenstoff so effektiv wie kein anderes Ökosystem ein. Auf nur drei Prozent der Erdoberfläche speichern Moore mehr als doppelt so viel Kohlenstoff wie alle Wälder zusammen.

In Deutschland wurden jedoch rund 95 Prozent der Moore trockengelegt. Aus dem trockenen Torf werden Treibhausgase in großer Menge in die Atmosphäre freigesetzt. Ungefähr 7,5 Prozent aller deutschen Treibhausgas-Emissionen werden dadurch verursacht. Das entspricht ungefähr der Hälfte des gesamten privaten Autoverkehrs. Moorforscherin Tanneberger hält dieses Problem für absolut unterschätzt.