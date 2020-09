Um Diskriminierung zu verringern, fordert die Autorin Lena Hipp eine gesetzliche Regelung, dass in Lebensläufen künftig private Informationen wie Elternschaft, Ehestand oder Religionszugehörigkeit nicht mehr erwähnt werden sollten. Familienstand und Anzahl der Kinder sind freiwillige Angaben im Lebenslauf ebenso wie Staatsangehörigkeit und Konfession, in Deutschland sind sie dennoch gängige Praxis.



Für die Studie wurden demnach über 800 fiktive Bewerbungen auf reale Stellenangebote im Marketing- und Veranstaltungsbereich versandt. In diesem Berufsfeld arbeiten ungefähr gleich viele Frauen und Männer. Die Bewerber unterschieden sich laut Angaben in ihrem Lebenslauf nur darin, dass die einen ein Kind im Alter von drei Jahren hatten und die anderen kinderlos waren.