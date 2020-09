Knapp eine Stunde später muss sie schon wieder los. Sie arbeitet auch noch als Kassiererin in einem Supermarkt. Wie die meisten ihrer Kolleginnen ist sie dort nur stundenweise beschäftigt, meist zu Stoßzeiten, wenn der Laden voll ist. Sie ist über diese Arbeitsstelle zwar sozialversichert, doch Diana Oertel hat gerade mal einen Vertrag über 12 Stunden in der Woche. Zu wenig, um davon leben zu können. "Man soll in der kurzen Zeit, die man da ist, am liebsten die Arbeit machen für zwei, drei. Aber so gut, dass man davon leben kann, kriegt man es halt auch nicht bezahlt, also muss man viele Jobs machen. Und da fühlt man sich schon ein bisschen minderwertig", sagt sie.