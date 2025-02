Musikstreaming: Viel Profit für einige wenige

An Streamingdiensten verdienen die meisten Musikerinnen und Musiker in Deutschland kaum etwas.

Ein Großteil der deutschen Musikerinnen und Musiker ist einer Studie zufolge unzufrieden mit ihren Einnahmen aus dem Musikstreaming. Der am Dienstag veröffentlichten Datenanalyse des Forschungsnetzwerks Digitale Kultur zufolge entfallen mehr als 75 Prozent der Umsätze auf nur 0,1 Prozent der Künstlerinnen und Künstler.

Roth will Transparenz bei Verteilung von Erlösen

Es braucht eine faire Vergütung von Musikschaffenden, mehr Transparenz und insgesamt also eine Demokratisierung der Marktmacht.

Die Grünen-Politikerin forderte zudem mehr Transparenz entlang der gesamten Verwertungskette, um die Verteilung der Streamingerlöse besser nachvollziehen können. In der Befragung gaben drei von vier (76 Prozent) der Musikschaffenden an, ihre Streamingeinnahmen entweder überhaupt nicht oder im Vergleich zu anderen Einnahmequellen wie Live-Auftritten und physischen Verkäufen schlechter nachvollziehen zu können

Zu jeder Zeit und an jedem Ort können wir unsere Lieblingssongs hören. Spotify hat Hörgewohnheiten, die Musikindustrie und die Lieder an sich verändert.

Mehrheit wünscht sich neues Verteilungssystem

Die Studie zeige außerdem Schwächen des derzeit im Markt vorherrschenden Pro-Rata-Systems auf, hieß es. In diesem System werden Einnahmen nach Gesamtstreams verteilt, beliebte Künstlerinnen und Künstler verdienen am meisten. Die Mehrheit der Befragten (75 Prozent) bevorzugt jedoch der Studie zufolge ein nutzerzentriertes Vergütungsmodell. Bei diesem Modell fließt das Abo-Geld eines Nutzers nur an die Musikerinnen und Musiker, die er tatsächlich hört.