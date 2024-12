Milliarden-Gehaltspaket: Elon Musk mit Schlappe vor Gericht

Eigentlich ist er es gewohnt, zu bekommen, was er will. Doch an einer Richterin im US-Staat Delaware beißt sich Elon Musk die Zähne aus. Im Streit um ein Vergütungspaket entschied die Richterin, dass dem Tesla-Chef die Entlohnung in Höhe von inzwischen 56 Milliarden Dollar nicht zusteht, obwohl die Aktionäre des Elektroautoherstellers zwei Mal dafür gestimmt hatten. Sie bestätigte damit ein entsprechendes Urteil vom Januar.