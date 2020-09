Die Dax-Kurve an der Frankfurter Börse. Symbolbild

Die Ausschläge am deutschen Aktienmarkt in der Corona-Krise sind weiterhin groß. Der Leitindex Dax überwand heute zunächst die Marke von 10.000 Punkten, bevor er deutlich absackte - unter den Stand des Vortages.



In der Spitze legte Dax bis auf 10.137 Punkte zu und baute seinen starken Kurszuwachs vom Dienstag vorübergehend aus. Dann nutzten Anleger das höhere Niveau für Verkäufe. Gegen Mittag lag der Dax um 2,35 Prozent niedriger als am Dienstag bei 9.472,59 Punkten.