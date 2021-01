Den schlechten Ruf, den der Handel mit der arabischen Welt in Deutschland oft hat, findet Bälz trotzdem nicht angemessen. "Man denkt beim Nahost-Geschäft immer nur an Waffen und Korruption. Das ist mir aber in 20 Jahren in der Region kaum begegnet. Aber die Leute bringen zu solchen Geldkoffer-Deals ja auch nicht ihren Anwalt mit."