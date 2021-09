Rund 2.046 Euro fallen in der rheinländischen Stadt pro Jahr an Gebühren für die Abfall- und Abwasserentsorgung sowie Grundsteuern an. Das hat das Forschungsunternehmen IW Consult im Auftrag des Eigentümerverbands Haus und Grund ausgerechnet. Nirgendwo in Deutschland sind demnach diese Wohn-Nebenkosten so hoch wie dort.