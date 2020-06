Seit Jahrzehnten ist Nestlé in Frankreich aktiv und produziert in der Kleinstadt Vittel sein gleichnamiges Wasser. Das Geschäftsmodell: Für geringe Gebühren hochwertiges Wasser abpumpen und in Plastikflaschen verpackt in ganz Europa verkaufen. Die Kritik daran wird seit Jahren von Anwohnern und Naturschützern formuliert.