Netflix: Mehr Nutzer, weniger Börsenerfolg

Vor einigen Wochen hat sich einiges auf deutschen Sofas geändert: Der Online-Streaming Dienst Netflix zog die Zügel an. Will heißen: Er geht dagegen vor, dass sich mehrere Nutzer in einem Haushalt einen Account teilen. Seit geraumer Zeit muss nun zusätzlich Geld fließen. Entweder zahlen die Mitbenutzer für ein eigenes Konto, oder der bisherige Account-Inhaber fügt sie für 4,99 Euro im Monat als Zusatzmitglied hinzu. So viel kostet in Deutschland auch das günstigste Abo mit Werbeanzeigen.