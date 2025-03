Was haben Tupperdosen mit fragwürdigen Finanzvertrieben auf Social Media gemeinsam? Die Verkäufer bewerben oft nicht nur ein Produkt oder eine Dienstleistung, sondern werben gleichzeitig auch neue Verkäufer an - und verdienen an deren Verkäufen wiederum mit. Doch ab wann wird aus diesem Vertriebsmodell eine fragwürdige Masche?