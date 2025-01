Neue Seidenstraße: So wichtig kann Wilhelmshaven werden

Per Zug kommen Waren aus China schon seit fast vier Jahren direkt in Wilhelmshaven an, machten den Hafen zum Teil der "Neuen Seidenstraße" . Jetzt landen Container auch per Schnellanbindung auf dem Seeweg in Niedersachsen . Deutschland hat so eine Direktverbindung nach Ningbo - Chinas größtem Hafen, zumindest was den Warenumschlag angeht.