Immer weniger Deutsche arbeiten für Niedriglohn

Mindestlohn als Gamechanger

Studien des Instituts Arbeit und Qualifikation (IAQ) der Universität Duisburg-Essen zeigen, dass der Mindestlohn sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland den Niedriglohnsektor verkleinerte. Doch seit 2023 stagniert die Entwicklung.

Deutlicher Rückgang im Osten

Warum hat sich die Niedriglohnquote in Ostdeutschland fast halbiert? "Eine zentrale Erklärung für den Rückgang des Niedriglohnrisikos in Deutschland sehe ich in der Annäherung der Ostlöhne an das Westniveau", so Arbeitsforscher Kalina. Es bestehen aber immer noch große Unterschiede, wodurch das Niedriglohnrisiko in Ostdeutschland höher bleibt als im Westen.