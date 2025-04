Switch 2 im Test: Das kann die neue Nintendo-Konsole

Mit der Switch 2 beginnt die zehnte Generation der Videospielkonsolen. Bei Nintendo gibt es allerdings seit einigen Jahren große Verwirrung um die Frage, ob eine neue Konsole auch "Next Gen" sei, also Teil der nächsten Generation von Konsolen.



Spielkonsolen werden seit jeher in Generationen eingeteilt. Die erste wurde 1972 mit der Magnavox Odyssey eingeläutet. In der achten Generation lief aber etwas aus dem Ruder. Diese Generation begann 2012, als Nintendo die Wii U auf den Markt brachte. Dann erschienen etwas später die PlayStation 4 von Sony und die Xbox One von Microsoft. 2017 schließlich veröffentlichte Nintendo die Switch, die selbstverständlich Nachfolger der Wii U war. Trotzdem wird diese Konsole von vielen Fachmedien noch in die achte Generation mit hineingerechnet, also in dieselbe wie ihr Vorgänger.



Das ist natürlich Quatsch. Denn bei dem Stichwort Generationen denken wir ja auch automatisch an Kinder. Jedes Kind stellt eine nächste Generation dar, ganz egal, wie groß oder klein, stark oder klug es ist. Und so war die Switch ohne Frage Teil der neunten Generation - und mit der Switch 2 beginnt Generation 10.



Quelle: Andreas Garbe