... leitet seit April 2004 die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und war zwischen 2009 und 2019 Professorin für Energieökonomie und Nachhaltigkeit an der Hertie School of Governance.



Zuvor hatte sie fünf Jahre lang die Professur für Umweltökonomie an der Humboldt-Universität inne. Die Expertin für Energieforschung und Klimaschutz studierte Wirtschaftswissenschaften an den Universitäten Bielefeld, Oldenburg und Stanford.

Bildquelle: Kay Nietfeld/dpa/Archivbild