In NRW wurde im Eiltempo ein Tarifabschluss erzielt. Symbolbild

Quelle: Bernd Thissen/dpa

Unter dem Druck der Corona-Krise haben Arbeitgeber und Gewerkschaft der Metall- und Elektroindustrie einen raschen Tarifabschluss erzielt. Die in NRW geschlossene Vereinbarung sieht vor, die Löhne 2020 nicht mehr zu erhöhen. Arbeitnehmer mit Kindern erhalten zusätzliche freie Tage, für Kurzarbeiter soll es Ausgleichszahlungen geben.



Dazu sollen die Unternehmen in Solidarfonds einzahlen, über deren Verteilung dann in den Betrieben entschieden wird, wie IG Metall und Unternehmerverband Metall NRW mitteilten.