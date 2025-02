EZB, Fed und Co.: Was Unabhängigkeit der Notenbanken bedeutet

Warum ist die Bedetung der Zentralbanken so groß?

Dabei schwingt mit, dass man sich nicht vorstellen mag, dieses Machtinstrument könne in falsche Hände geraten. "Diese große Verantwortung ist der Grund, warum die Notenbanken vom politischen Prozess abgetrennt sind, denn es hat sich gezeigt, dass Politiker diese Macht zur Geldproduktion nur allzu gern für ihre Programme nutzen, ohne sich um die verheerenden langfristigen Inflationskonsequenzen zu scheren", so Kater.

Was haben die Zentralbanken mit der Inflation zu tun?

Die Vergangenheit kennt viele Beispiele. Staaten, die immer neue Konjunkturprogramme auflegen und in der Folge immer neue Gelder am Kapitalmarkt aufnehmen müssen, sich also weiter verschulden. Schon in einer Welt mit Notenbanken haben sich zahlreiche Länder, unter ihnen schwergewichtige Industrienationen wie die USA, Japan oder Frankreich, hoch verschuldet.