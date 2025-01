600.000 Beschäftigte in NRW : Wo Umweltschutz Hunderttausende Jobs schafft

von Thadeus Parade 21.01.2025 | 16:55 |

In den vergangenen Jahren ist die Bedeutung der Umweltwirtschaft immer weiter gewachsen. 600.000 Arbeitsplätze gibt es allein in NRW - und die Branche gewinnt weiter an Bedeutung.