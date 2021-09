Die Inflationsrate in Deutschland ist so hoch wie seit 28 Jahren nicht - und sie macht auch an der Tür zum Supermarkt nicht halt. So stiegen laut dem Statistischen Bundesamt die Preise für Gemüse im August neun Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr, für Obst immerhin um 2,5. Insgesamt ist der Lebensmitteleinkauf gegenüber dem Vorjahresmonat 4,6 Prozent teurer.