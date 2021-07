Bundesfinanzminister Olaf Scholz sprach bei einem Besuch in Washington von einem "kolossalen Fortschritt". "Die Sache ist jetzt auf dem Gleis." Es sei auf internationaler Bühne der größte Durchbruch in den vergangenen 20 Jahren. Für Deutschland werde die Vereinbarung am Ende mehr Steuereinnahmen bedeuten. Die Länder der OECD repräsentierten mehr als 90 Prozent des Weltsozialprodukts. "Deshalb ist das eine tatsächliche, wirkliche massive Veränderung, die wir für die nächsten Jahre und Jahrzehnte erleben werden", sagte Scholz. Er sagte zudem: